А.Поб…жали по дер..венск..м улицам св..ркающие ручейки с…рдито пенящ…ся вокруг вс??речных камней и ун…сяш… в своих водах щепки гуси..ый пух вето…ки. Б.Впер..ди обыкновенно б…жал свесивший набок дли…ый розовый язык белый пудель ...
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А.Поб…жали по дер..венск..м улицам св..ркающие ручейки с…рдито пенящ…ся вокруг вс??речных камней и ун…сяш… в своих водах щепки гуси..ый пух вето…ки. Б.Впер..ди обыкновенно б…жал свесивший набок дли…ый розовый язык белый пудель Арто остриже…ый наподобие льва. В.У перекрестков он останавливался м…хал хвостом напоминавш…м фонтанчик и вопр…сительно оглядывался назад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. Побежали по деревенским улицам сверкающие ручейки, сердито пенящиеся вокруг встречных камней и уносящие в своих водах щепки, гусиный пух, веточки. Б. Впереди обыкновенно бежал свесивший набок длинный розовый язык белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. В. У перекрёстков он останавливался, махал хвостом, напоминавшим фонтанчик, и вопросительно оглядывался назад.
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