А) Подчеркни имена собственные. б)Выпиши предложения, в которых два имени прилагательных. 1) Город Орёл-родина моей мамы. 2) Хищная птица орёл живёт на дальних скалах. 3) У Ни киты чёрный карандаш. 4) Летом я купался в Чёрном море. 5) По голубому небу плывёт белое облако. 6) В Белом море много разной рыбы