А) Подчеркни имена собственные. б)Выпиши предложения, в которых два имени прилагательных. 1) Город Орёл-родина моей мамы. 2) Хищная птица орёл живёт на дальних скалах. 3) У Ни киты чёрный карандаш. 4) Летом я купался ...
А) Подчеркни имена собственные. б)Выпиши предложения, в которых два имени прилагательных. 1) Город Орёл-родина моей мамы. 2) Хищная птица орёл живёт на дальних скалах. 3) У Ни киты чёрный карандаш. 4) Летом я купался в Чёрном море. 5) По голубому небу плывёт белое облако. 6) В Белом море много разной рыбы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Имена собственные в 1) Орел - название города, в 3) Никита - имя, в 4) Черное море - название моря и в 6)Белое море - название моря. С двумя прилагательными предлжения 2) - хищная и дальних, 5) - голубому и белое.