А подскажите пожалуйста как правильно пишется: Коректировать или Корректировать? Заранее спасибо!
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А подскажите пожалуйста как правильно пишется: Коректировать или Корректировать? Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
корректировать
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