А потом, возможно, вы откроете новые законы, проникните в неизведанное. (Я имею виду запятую после "А потом")

Разное

А потом, возможно, вы откроете новые законы, проникните в неизведанное. (Я имею виду запятую после "А потом")

Автор: Гость