А потом, возможно, вы откроете новые законы, проникните в неизведанное. (Я имею виду запятую после "А потом")

Разное
А потом, возможно, вы откроете новые законы, проникните в неизведанное. (Я имею виду запятую после "А потом")
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Гость:
Нужна зпт, т.к. возможно - ввод.слово
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