А)Реши задачу:На уроке труда ученик обстругал 3 бруска.Длина первого бруска 16см,вт??рого- на 13см больше длины первого,а длина третьего-на 16 см больше второго.Какова длина третьего бруска? б)Составь и реши задачи,обратные дан...

Математика
А)Реши задачу:На уроке труда ученик обстругал 3 бруска.Длина первого бруска 16см,вт??рого- на 13см больше длины первого,а длина третьего-на 16 см больше второго.Какова длина третьего бруска? б)Составь и реши задачи,обратные данной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)16+13=29(см)-длина второго бруска 2)29+16=45(см)-длина третьего бруска
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