А)Реши задачу:На уроке труда ученик обстругал 3 бруска.Длина первого бруска 16см,вт??рого- на 13см больше длины первого,а длина третьего-на 16 см больше второго.Какова длина третьего бруска? б)Составь и реши задачи,обратные дан...

Математика

А)Реши задачу:На уроке труда ученик обстругал 3 бруска.Длина первого бруска 16см,вт??рого- на 13см больше длины первого,а длина третьего-на 16 см больше второго.Какова длина третьего бруска? б)Составь и реши задачи,обратные данной.

Автор: Гость