А) сколько длится 5 уроков,если один урок длится 3/4чеса? б) в сутках 24 ч.поход продолжается 3²/³суток.сколько это часов.
Математика
А) сколько длится 5 уроков,если один урок длится 3/4чеса? б) в сутках 24 ч.поход продолжается 3²/³суток.сколько это часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)5×3/4=15/4=3_3/4часа-длятся 5 уроков; ИЛИ: 3/4часа=60÷4×3=45мин; 45×5=225(мин)=3_45/60=3_3/4часа-длятся 5 уроков; б)24×3_2/3=24×11/3=88(часов)-продолжается поход
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