А) сколько длится 5 уроков,если один урок длится 3/4чеса? б) в сутках 24 ч.поход продолжается 3²/³суток.сколько это часов.

Математика

А) сколько длится 5 уроков,если один урок длится 3/4чеса? б) в сутках 24 ч.поход продолжается 3²/³суток.сколько это часов.

Автор: Гость