А) Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 3,4 и 5 , если каждую из них разрешается использовать один раз?

Математика

А) Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 3,4 и 5 , если каждую из них разрешается использовать один раз?

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