А) Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 3,4 и 5 , если каждую из них разрешается использовать один раз?
Математика
А) Сколько трёхзначных чисел можно составить из цифр 3,4 и 5 , если каждую из них разрешается использовать один раз?
Ответ(ы) на вопрос:
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345, 354, 435, 453, 534, 543
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