a := sqrt(sqr(x2 - x1) + sqr(y2 - y1)); b := sqrt(sqr(x3 - x2) + sqr(y3 - y2)); c := sqrt(sqr(x1 - x3) + sqr(y1 - y3));ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ В ??РОГРАММЕ ПАСКАЛЬ???

Информатика
a := sqrt(sqr(x2 - x1) + sqr(y2 - y1)); b := sqrt(sqr(x3 - x2) + sqr(y3 - y2)); c := sqrt(sqr(x1 - x3) + sqr(y1 - y3));ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ В ??РОГРАММЕ ПАСКАЛЬ???
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, здесь вычисляются длины сторон треугольника, который задан координатами своих вершин на плоскости.
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