А)Сумму 50 десятков и 5 единиц уменьши в 5 раз б)Число ,состоящее из 27 десятков ,увеличь в 3 раза в)Число ,состоящее из 1 сотнии ,2 десятков и 3 единиц, увеличь в 4 раза г)Число ,состоящее из 5сотен ,5 десятков и 5 единиц...
Математика
А)Сумму 50 десятков и 5 единиц уменьши в 5 раз б)Число ,состоящее из 27 десятков ,увеличь в 3 раза в)Число ,состоящее из 1 сотнии ,2 десятков и 3 единиц, увеличь в 4 раза г)Число ,состоящее из 5сотен ,5 десятков и 5 единиц, раздели на 5 помогите пожалуйста мне очень нужно помощь мне очень нужна плиззззз
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