А тари ,тари ,тари даю 40 баллов куплю Маше янтари останутся деньги куплю Маше с??рьги останутся пятаки куплю маше сапоги остануться грошики куплю маше ложку останутся полушки куплю маше полушки сколько стоят серг...

Экономика
А тари ,тари ,тари даю 40 баллов куплю Маше янтари останутся деньги куплю Маше с??рьги останутся пятаки куплю маше сапоги остануться грошики куплю маше ложку останутся полушки куплю маше полушки сколько стоят серги ,сапоги,ложка и подушки?
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