а) В числе 54 038 сначала отделите запятой одну цифру справа, а затем последовательно сдвигайте запятую на одну цифру влево. Читайте каждую получившуюся десятичную дробь. б) В числе 6,012345 последовательно сдвигайте запятую на...

Математика
а) В числе 54 038 сначала отделите запятой одну цифру справа, а затем последовательно сдвигайте запятую на одну цифру влево. Читайте каждую получившуюся десятичную дробь. б) В числе 6,012345 последовательно сдвигайте запятую на одну цифру вправо. Читайте каждую получившеюся десятичную дробь.
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Гость:
5403.8 - 5  тысяч 403 целых 8 десятых 540,38  - 540 целых 38 сотых 54,038  - 54 целых 38 тысячных 5,4038  - 5 целых 4038 десятитысячных    6,012345 - 6 целых 12345 миллионных 60,12345  - 60 целых 12345 стотысячных 601,2345  - 601 целая 2345 десятитысячных 6012,345  - 6 тысяч 012 целых 345 тысячных 60123,45  - 60тысяч 123 целых 45 сотых 601234,5  - 601 тысяча 234 целых 5 десятых 
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