а) В числе 54 038 сначала отделите запятой одну цифру справа, а затем последовательно сдвигайте запятую на одну цифру влево. Читайте каждую получившуюся десятичную дробь. б) В числе 6,012345 последовательно сдвигайте запятую на...

Математика

а) В числе 54 038 сначала отделите запятой одну цифру справа, а затем последовательно сдвигайте запятую на одну цифру влево. Читайте каждую получившуюся десятичную дробь. б) В числе 6,012345 последовательно сдвигайте запятую на одну цифру вправо. Читайте каждую получившеюся десятичную дробь.

Автор: Гость