А.В каком слове правописание приставки определяется её значением "присоединение" 1)приноровился 2)приставил 3)припорошил 4)приглядел Б.В каком слове правописание приставки определяется её значением "неполное действие" ...

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А.В каком слове правописание приставки определяется её значением "присоединение" 1)приноровился 2)приставил 3)припорошил 4)приглядел Б.В каком слове правописание приставки определяется её значением "неполное действие" 1)пристроил 2)пригнулся 3)принимать 4)прибежал В.В каком слове правописание приставки зависит от глухости-звонкости звука , обозначаемого следующей после приставки буквой: 1)сжался 2)отбросили 3)избежал 4)подтвердить Г.В каком слове правописание приставки определяется значением близости, которое она придаёт слову? 1)Припудрить 2)причесаться 3)приусадебный 4)пригрозить Д.В каком слове в приставке определяется значением не до конца совершённого действия? 1)прилив 2)пригородный 3)придумали 4)примять Е. В каком слове в приставке слышится звонкий согласный звук ,но пишется буква глухого согласного звука? 1)сборная 2)отговорить 3)изгонять 4)подтянуть Ё.В каком слове правописание согласного на конце приставки зависит от звонкости/глухости следующего согласного? 1)здание 2)надзвёздный 3)подготовить 4)безжалостно Ж.В каком слове правописание звонкого согласного на конце приставки зависит от звонкости следующего согласного? 1)исчез 2)искоренить 3)сгоревший 4)здравница З.В каком слове правописание согласного на конце приставки определяется правилом: "В приставках на -З и -С перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими согласными - С": 1)здешний 2)известковый 3)расставить 4)несговорчивый И.В каком слове правописание согласного на конце приставки зависит от звонкости/глухости следующего согласного? 1)отбилась 2)разбитый 3)сзади 4)подбодрить К. Укажите слово, в котором правописание приставки определяется её значением - "не до конца совершённое действие" 1)преобразить 2)прибрежный 3)преступник 4)прикрывать Л.В каком слове правописание приставки определяется её значением - "сопутствующее действие"? 1)пританцовывать 2)приезжать 3)приветствие 4)призадумавшись М.В каком слове правописание приставки определяется её значением - "высшая степень качества"? 1)причудливый 2)притопывая 3)премиленький 4)пререкаться О.В каком слове правописание приставки определяется её значением -"пере"? 1)прерывать 2)преспокойно 3)предполагать 4)премьера

Автор: Гость