А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=
Математика
А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=
Ответ(ы):
Гость:
Решение на первое и второе =4 =94,2
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