А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=

Математика
А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решение на первое и второе =4 =94,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решить цепочку: N2 --- NH3 --- NO --- NO2 --- HNO3 --- NH4NO3
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника 72 см2.Найди,чему равна площадь 5/18 прямоугольника
Ответить
Русский язык
Окончание в слове бананов
Ответить
Математика
Вычисли периметр и площадь прямоугольника,если длина одной из его сторон равно 10 ??м 8 мм, а длина другой в 6 раз меньше?
Ответить
Українська мова
Фонетичний розбір слова тоненький
Ответить