А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=

Математика

А) в метрах 2м 8см-49см+24дм1см= б)в сантиметрах 4дм32мм+18см9мм-321мм= в) в квадратных дециметрах 4кв.м-60кв.дм-1000кв.см=

Автор: Гость