А) В метрах: 43дм+93,2см+15,85; б) В сантиметрах: 92м+93,75см+74мм; в) В миллиметрах: 5,653м +2,4см+0,5??м; г) В граммах: 0,08кг+93г. а) В килограммах: 81ц+743г+21г+8,4кг; б) В тоннах: 126,5кг+0,07кг+4кг+238кг; в) В центнерах: ...

Математика
А) В метрах: 43дм+93,2см+15,85; б) В сантиметрах: 92м+93,75см+74мм; в) В миллиметрах: 5,653м +2,4см+0,5??м; г) В граммах: 0,08кг+93г. а) В килограммах: 81ц+743г+21г+8,4кг; б) В тоннах: 126,5кг+0,07кг+4кг+238кг; в) В центнерах: 562,1кг+0,09кг+2кг+832г; г) В арах: 57,18кв м+827,30кв м+662,3а; а) В квадратных метрах: 7,23га+27,8а+25,4кв м; б) В квадратных дециметрах: 7,5кв м+0,06кв м+14кв см; в) В квадратных сантиметрах: 0,32кв м+7,3кв дм+45,27кв см; г) В рублях: 4р.6к.+38к.+16.к+3р.48к.
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