А)в минутах:1ч=?мин,1ч30мин=?мин,2ч15мин=?мин б)в секундах: 1мин=?с,1мин20с=?с,3мин38с=?с в)в ч??сах и минутах :70мин=?ч10мин,150мин=?ч?мин
Математика
А)в минутах:1ч=?мин,1ч30мин=?мин,2ч15мин=?мин б)в секундах: 1мин=?с,1мин20с=?с,3мин38с=?с в)в ч??сах и минутах :70мин=?ч10мин,150мин=?ч?мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1 час-60 мин,1ч30мин-90 мин,2ч15мин-135мин б)1мин-60 сек,1мин20с-80с,3 мин38 сек-218сек в)1час10мин,150мин-2ч30мин
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