А внизу был лозняк и трава. Темно-зеленый вблизи лозняк, разбегаясь по лугу, синел. По краям же, где равнина упиралась в бугры, все было сипим: и дубы на холмах, и барашки кустов, и даже лошадь с маленьким жеребенком. К синеве ...
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А внизу был лозняк и трава. Темно-зеленый вблизи лозняк, разбегаясь по лугу, синел. По краям же, где равнина упиралась в бугры, все было сипим: и дубы на холмах, и барашки кустов, и даже лошадь с маленьким жеребенком. К синеве добавлялся солнечный, золотистый туман, и горизонт уже только-только угадывался. Грамотический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лозняк и трава - подлежащее, был - сказуемое, внизу - обстоятельство. Темно-зелёный - определение, вблизи - обстоятельство, лозняк - подлежащее, разбегаясь по лугу- деепричастный оборот. По краям - обстоятельство, равнина-подлежащее, упиралась-сказуемое, в бугры - обстоятельство, всё(е) чё у тебя?, было-сказуемое, сипим??, дубы-подлежащее, холмах - обстоятельство,барашки -подлеж, лошадь - подлежащее, с маленьким - определение, жеребёнком - дополнение, к синеве - дополнение, добавлялся сказуемое, солнечный золотистий - определение, туман горизонт - подлежащее, угадывался - сказуемое только-только - обстоятельство
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