А вот и низенький бабушкин домик с мальдивами у крыльца. Радостно начал лаять пес ??знайка. На крыльце бабушка в темном платье. Она крепко обнимает нас. Меня целует в нос. Скажите пжт где здесь однокоренные слова. спасибо

Русский язык

А вот и низенький бабушкин домик с мальдивами у крыльца. Радостно начал лаять пес ??знайка. На крыльце бабушка в темном платье. Она крепко обнимает нас. Меня целует в нос. Скажите пжт где здесь однокоренные слова. спасибо

Автор: Гость