А вот и низенький бабушкин домик с мальдивами у крыльца. Радостно начал лаять пес ??знайка. На крыльце бабушка в темном платье. Она крепко обнимает нас. Меня целует в нос. Скажите пжт где здесь однокоренные слова. спасибо
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А вот и низенький бабушкин домик с мальдивами у крыльца. Радостно начал лаять пес ??знайка. На крыльце бабушка в темном платье. Она крепко обнимает нас. Меня целует в нос. Скажите пжт где здесь однокоренные слова. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное бабушкин и существительное бабушка являются однокоренными.
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