А) Выберите правильный вариант : Вкусный и (сытный - сытый) обед прибавит вам сил. За любой (проступок - поступок) нужно наказывать. Молодой рабочий быстро(освоил - усвоил) пр офессию токаря. Б) Как в лингвистике назы...

А) Выберите правильный вариант : Вкусный и (сытный - сытый) обед прибавит вам сил. За любой (проступок - поступок) нужно наказывать. Молодой рабочий быстро(освоил - усвоил) пр офессию токаря. Б) Как в лингвистике называются эти слова?