А) Выберите правильный вариант : Вкусный и (сытный - сытый) обед прибавит вам сил. За любой (проступок - поступок) нужно наказывать. Молодой рабочий быстро(освоил - усвоил) пр офессию токаря. Б) Как в лингвистике назы...
А) Выберите правильный вариант : Вкусный и (сытный - сытый) обед прибавит вам сил. За любой (проступок - поступок) нужно наказывать. Молодой рабочий быстро(освоил - усвоил) пр офессию токаря. Б) Как в лингвистике называются эти слова?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А) Вкусный и сытный обед прибавит вам сил . За любой проступок нужно наказывать . Молодой рабочий быстро освоил профессию токаря . Б) Паронимы .