А)Выпуск продукции швейной фабрики увеличился в 4 раза на сколько процентов увели??ился выпуск продукции? Б)Потери рабочего времени уменьшить в 4 раза на сколько процентов уменьшилась эти потери? P.S.Зарание спасибо

Математика

А)Выпуск продукции швейной фабрики увеличился в 4 раза на сколько процентов увели??ился выпуск продукции? Б)Потери рабочего времени уменьшить в 4 раза на сколько процентов уменьшилась эти потери? P.S.Зарание спасибо

Автор: Гость