А)Выпуск продукции швейной фабрики увеличился в 4 раза на сколько процентов увели??ился выпуск продукции? Б)Потери рабочего времени уменьшить в 4 раза на сколько процентов уменьшилась эти потери? P.S.Зарание спасибо
Математика
А)Выпуск продукции швейной фабрики увеличился в 4 раза на сколько процентов увели??ился выпуск продукции? Б)Потери рабочего времени уменьшить в 4 раза на сколько процентов уменьшилась эти потери? P.S.Зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
A)увеличился в 4 раза, значит стало 400% 400%-100%=300% на 300% увеличился выпуск Б) потери были х-100% стали х/4-у% у=((х/4)*100)/х=100/4=25 % 100%-25%=75% на 75% уменьшились потери
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