А) вырази в метрах: 1дм,1см,1мм б) вырази в километрах: 1м,1дм,1см в) вырази в тоннах:1??, 1 кг, 1 дм г) вырази в часах: 1мин, 1 сек д) вырази в квадратных метрах:1 квадратный дм, 1 квадратный см. е) вырази в кубических м...

Математика
А) вырази в метрах: 1дм,1см,1мм б) вырази в километрах: 1м,1дм,1см в) вырази в тоннах:1??, 1 кг, 1 дм г) вырази в часах: 1мин, 1 сек д) вырази в квадратных метрах:1 квадратный дм, 1 квадратный см. е) вырази в кубических метрах:1 кубический дм, 1 кубический см мы проходим доли может это в долях 4 класс.
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