А) выразите в сантиметрах и милиметрах: 5,3 см; 54,8 см; 4,6 см. б) выразите в киллограмма?? и граммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.

Математика

А) выразите в сантиметрах и милиметрах: 5,3 см; 54,8 см; 4,6 см. б) выразите в киллограмма?? и граммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.

Автор: Гость