А) выразите в сантиметрах и милиметрах: 5,3 см; 54,8 см; 4,6 см. б) выразите в киллограмма?? и граммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.
Математика
А) выразите в сантиметрах и милиметрах: 5,3 см; 54,8 см; 4,6 см. б) выразите в киллограмма?? и граммах: 2,325кг; 4,25кг; 3,5кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,3 см=5 см 3 мм 54,8=54см8 мм 4,6=4см 6 мм 2,325 кг=2 кг 325 г 4,25=4 кг250г 3,5=3кг500 г
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