А) запиши миниатюру Л.Толстого Миша по законам русского языка найди и выдели обращение б)выпиши глаголы у которых все согласные звуки мягкие теперь запиши их звуками
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А) запиши миниатюру Л.Толстого Миша по законам русского языка найди и выдели обращение б)выпиши глаголы у которых все согласные звуки мягкие теперь запиши их звуками
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Гость:
А что это и как вообще понять
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