А) запиши слова по законам письменной речи. Где пишется и, а где пишится ы? Ш_ло, авиац_я, ж_льц_, мотоц_кл, ц_плёнок, кузнец_, нож_, ц_фра, ц_ган, ж_дкий, акац_я, коронац_я, ландыш_, лыж_, ш_рокий,скворц_, молодц_. б) Дай х...

Русский язык
А) запиши слова по законам письменной речи. Где пишется и, а где пишится ы? Ш_ло, авиац_я, ж_льц_, мотоц_кл, ц_плёнок, кузнец_, нож_, ц_фра, ц_ган, ж_дкий, акац_я, коронац_я, ландыш_, лыж_, ш_рокий,скворц_, молодц_. б) Дай характеристику согласным звукам которые находятся перед выделенным гласным звуком.
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