А1. Какая пара слов является словосочетанием? □ 1) пишет письмо □ 2) задача трудна □ 3) около компьютера □ 4) чёрные и белые А2. В каком предложении вместо слова КОЖАНЫЙ нужно употребить слово КОЖНЫЙ? □ 1) У шофёра были щ...

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А1. Какая пара слов является словосочетанием? □ 1) пишет письмо □ 2) задача трудна □ 3) около компьютера □ 4) чёрные и белые А2. В каком предложении вместо слова КОЖАНЫЙ нужно употребить слово КОЖНЫЙ? □ 1) У шофёра были щегольские жёлтые кожаные перчатки. □ 2) Я поудобнее устроился на кожаном диване и уснул. □ 3) Сыпь на кожаных покровах — признак аллергии. □ 4) В дождливую, сырую погоду лучше носить не кожаную, а резиновую обувь. А3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? □ 1) Подошёл котёнок к миске с молоком и ткнулся в неё мордочкой. □ 2) В доме, кажется все уснули. □ 3) Что ты, осень, рано в гости к нам пришла? □ 4) Улица была заполнена разными машинами: мотоциклами, легковыми, грузовиками. А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? □ 1) «Где же вожатый?» — спросил я у Савельича. □ 2) Мяч ударился в штангу и отскочил к кромке поля. □ 3) Объявление гласило, что горячая вода отключена из-за аварии. □ 4) Морская пена шипела и брызги воды летели по воздуху. В1. Из предложения (1) выпишите подлежащее. (1)Остров закрывала завеса утреннего густого тумана. (2)Но вдруг солнце ударило по нему золотыми мечами. (3)Туман быстро рассеялся, растаял. С1. Докажите, что предложения (1)—(3) (см. задание В1) составляют текст. (Ответ должен быть полным.)

Автор: Гость