А1.Постоянное электрическое поле можно обнаружить по его действию на : а) мелкие кусочки бумаги; б) подмешанный на нити отрицательно заряженный шарик ; в) постоянный магнит. А2.. Какое действие электрического тока используется...

Физика

А1.Постоянное электрическое поле можно обнаружить по его действию на : а) мелкие кусочки бумаги; б) подмешанный на нити отрицательно заряженный шарик ; в) постоянный магнит. А2.. Какое действие электрического тока используется для получения чистых металлов, например, меди, алюминия ? а) Тепловое;б)химическое;в)магнитное;г) световое А3. Кусок медной проволоки имеет длину 240 см и площадь поперечного сечения 0,2мм(в квадрате). Вычислите сопротивление этого куска. а)1500 Ом;б) 1,4 Ом;в)6,5 Ом;г)0,2 Ом

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