А)10-5*1,1/5-1/3= 1)5*1,1/5=6 2)10-6=4 3)4-1/3=12/3-1/3=11/3=3,2/3

А)10-5*1,1/5-1/3= 1)5*1,1/5=6 2)10-6=4 3)4-1/3=12/3-1/3=11/3=3,2/3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
10-5*1,1/5-1/3= 10-5,5/5-1/3=10-5-1/3=5-1/3= 3 1 2 =4--- - --- = 4 --- 3 3 3
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