А10. Для животных характерно 1. питание готовыми орг. веществами 2. фотосинтез 3. неподвижность 4. неограниченный рост Дам баллы
Биология
А10. Для животных характерно 1. питание готовыми орг. веществами 2. фотосинтез 3. неподвижность 4. неограниченный рост Дам баллы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для животных характерно питание готовыми органническими веществами
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