А13. В каком слове есть суффикс -К-, имеющий уменьшительно-ласкательное значение? 1) ??убка 2) подсобка 3) бородка 4) зачетка

Русский язык

А13. В каком слове есть суффикс -К-, имеющий уменьшительно-ласкательное значение? 1) ??убка 2) подсобка 3) бородка 4) зачетка

Автор: Гость