А15 В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 1) сув ренный, зап реться, р туал 2) п ссимизм, уб речь, нав вать тоску 3) вым чить, отр жение, аккомп ниатор 4) безмол ствовать, филосо ский бесчу ственный...
Русский язык
А15 В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 1) сув ренный, зап реться, р туал 2) п ссимизм, уб речь, нав вать тоску 3) вым чить, отр жение, аккомп ниатор 4) безмол ствовать, филосо ский бесчу ственный А16 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1) (стариннос)пр дание пр нарядиться пр имущество 2) об звреженный, н спадать чр змерный 3) интерв юировать, ад юнкт, раз ем 4) ра задорить во жечь ни вергнутый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А15-4 А16-4 По-моему так
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