А15 В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 1) сув ренный, зап реться, р туал 2) п ссимизм, уб речь, нав вать тоску 3) вым чить, отр жение, аккомп ниатор 4) безмол ствовать, филосо ский бесчу ственный...

Русский язык

А15 В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 1) сув ренный, зап реться, р туал 2) п ссимизм, уб речь, нав вать тоску 3) вым чить, отр жение, аккомп ниатор 4) безмол ствовать, филосо ский бесчу ственный А16 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1) (стариннос)пр дание пр нарядиться пр имущество 2) об звреженный, н спадать чр змерный 3) интерв юировать, ад юнкт, раз ем 4) ра задорить во жечь ни вергнутый

Автор: Гость