А18.Какое слово отличается от других способом образования? 1) неожиданный 2) невинный 3) неотложной 4) неопределенны
Русский язык
А18.Какое слово отличается от других способом образования? 1) неожиданный 2) невинный 3) неотложной 4) неопределенны
Ответ(ы):
Гость:
Невинный я думаю, так как у всех остальных больше одной приставки
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