А1.В государстве Н. производственные ресурсы распределяются через плановые задания, установлен твердый валютный курс. Эти черты характерны для экономи ки:1) традиционной 2)рыночной 3)командной 4)смешанной А2.В нашей стране подписывает и обнародует законы: 1)глава правительства 2)президент 3)председатель Совета Федерации 4)Генеральный прокурор А3.Во многих странах членам парламента запрещается работать в правительственных учреждениях. В этом проявляется: 1)верховенство парламента 2)республиканская форма правления 3)унитарное государственное устройство 4)разделение властей А4.Верны ли следующие суждения о политике? А.Любые властные отношения носят политический характер Б.Политика как сфера общественной жизни сложилась в индустриальном обществе. 1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны А5.К специфическим правам ребенка относится(ятся) 1)право на жизнь 2)право жить в семье 3)право собственности 4)избирательные права А6.На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. Какое правонарушение они совершили? 1)гражданский проступок 2)дисциплинарный проступок 3)административный проступок 4)уголовное преступление А7.Является ли акционерное общество одним из видов государственного предприятия?