А20.Укажите неправильный словообразовательный ряд. 1) Круг - окружить – окружение 3) Проход – прохожий – 2) Юный – юноша – юношество проходить
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А20.Укажите неправильный словообразовательный ряд. 1) Круг - окружить – окружение 3) Проход – прохожий – 2) Юный – юноша – юношество проходить
Ответ(ы):
Гость:
3) Проход – прохожий – проходить - неправильно составлена.
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