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(a+312):47=104 решение пожалуйста
(a+312):47=104 решение пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А=(104*47)-312 а=4888-312 а=4576
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