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А)5*( -2/5) -3 * 2/3 б)5*0.2-3* (-1.4)
А)5*( -2/5) -3 * 2/3 б)5*0.2-3* (-1.4)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А)5*( -2/5) -3 * 2/3 = 2 - 2 = 0 б)5*0.2-3* (-1.4) = 1 + 4.2 = 5.2
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