а)5(x-2)-(x-1)=9 решите плиииииииз
Математика
а)5(x-2)-(x-1)=9 решите плиииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(x-2)-(x-1)=9 5x-10-x-1=9 4 x-18 = 0 4x=18 x=18:4 x=4.5
Гость:
Перемножаем: 5х-10 -(х-1)=9 Раскрываем скобки: 5х-10-х+1=9 Переносим 9 в левую часть: 5х-10-х+1-9=0 Считаем: 4х-18=0 4х=18 х=18:4 х=4,5
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