А)78+89+22=? в)437+39+13=? д)784+79+21=? ж)122+(73+58)

А)78+89+22=? в)437+39+13=? д)784+79+21=? ж)122+(73+58)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
78+89+22=189 437+39+13=489 784+79+21=884 132+(73+58)=253
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