А.Андреев. Петька на даче КРАТКОЕ содержание и отзыв для читательского дневника!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!

Краткое содержание. Мальчик Петька отдан в учение к парихмахеру Осипу Абрамовичу. Работа мальчика заключается в том что бы подносить воду. У Петьки был друг Николка. Живёт в парихмахерской Петька плохо худеет да болеет .Потом он отдыхает на даче один раз. И обратно работать. Всё крч прочитай там не много