ABC-равнобедренный треугольник. AB=BC= 7 см. Периметр треугольника 20 сантиметров. Найд??те третью сторону треугольника
Геометрия
ABC-равнобедренный треугольник. AB=BC= 7 см. Периметр треугольника 20 сантиметров. Найд??те третью сторону треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 7+7=14 (см) - 2-ая сторона и 1-ая. 2) 20-14=6(см) - Третья сторона. Ответ: Третья сторона = 6 см
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