ABCD прямоугольник трапеция, острый угол который = 45. Меньшее основание ровно 16 см , а высота равна 8 см, Найти большее основание
Геометрия
ABCD прямоугольник трапеция, острый угол который = 45. Меньшее основание ровно 16 см , а высота равна 8 см, Найти большее основание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту СН. АВСН - прямоугольник, СН=АВ=8 см. ВС=АН=16 см. Рассмотрим треугольник ВНD - прямоугольный равнобедренный, так как острые углы по 45°. Значит, СН=HD=8 см Длина большего основания AD = AH + HD = 16 + 8 = 24 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Отношение дробных чисел замените на отношение натуральных чисел: а)4/15 : 11/75 б)9/25 : 2 3/5 в)1 4/9 : 1 1/5 г)4/5:4 : 1 4/5 д)3/5 : 1/4 : 7/...
Английский язык
Present perfect continuous or present perfect simple? 1.Granny (lose) her glasses. 2.I'm very tired, beause I (run) for 2 hours. 3.Look! I (d...
Английский язык
Ребята, выручайте!!! Ну очень нужно! Заранее огромное спасибо! Обратите внимание на выделенные слова и употребите необходимое в данном случае вре...
Русский язык