ABCD прямоугольник трапеция, острый угол который = 45. Меньшее основание ровно 16 см , а высота равна 8 см, Найти большее основание

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Проведем высоту СН. АВСН - прямоугольник, СН=АВ=8 см. ВС=АН=16 см. Рассмотрим треугольник ВНD - прямоугольный равнобедренный, так как острые углы по 45°. Значит, СН=HD=8 см Длина большего основания AD = AH + HD = 16 + 8 = 24 см