AC и BD диаметры окружности с центром О угол AOD равен 39 градусам Найдите угол АВС Отв??т дайте в градусах

Математика
AC и BD диаметры окружности с центром О угол AOD равен 39 градусам Найдите угол АВС Отв??т дайте в градусах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к этот угол опирается на диаметр, он равен 90гр. 
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