Адача: При разомкнутом ключе К вольтметр показывает напряжение источника ЭДС равное 1,5 В. Если ключ замкнуть, то амперметр покажет 0,25 А, а вольтметр 1,45 В. Определить внут реннее сопротивление источника ЭДС и ток ...
Адача: При разомкнутом ключе К вольтметр показывает напряжение источника ЭДС равное 1,5 В. Если ключ замкнуть, то амперметр покажет 0,25 А, а вольтметр 1,45 В. Определить внут реннее сопротивление источника ЭДС и ток короткого замыкания
Ответ(ы):
Ответил Гость:
E=I(R+r) 0.05=Ir r=0.2 Ом; I кз=E/r=7,5