Адача: При разомкнутом ключе К вольтметр показывает напряжение источника ЭДС равное 1,5 В. Если ключ замкнуть, то амперметр покажет 0,25 А, а вольтметр 1,45 В. Определить внут реннее сопротивление источника ЭДС и ток короткого замыкания