Адкадайти загадку ждём когда включиться а когда включился хотим поскорее выключиться
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Адкадайти загадку ждём когда включиться а когда включился хотим поскорее выключиться
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ : будильник...
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