Агрессия- это деструктивное поведение, которое противоречит ...... и наносит....... нужно вставить пропущенные слова
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Агрессия- это деструктивное поведение, которое противоречит ...... и наносит....... нужно вставить пропущенные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленные и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности).
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