Академик Д.С.Лихачёв говорил, что о добрых людях очень легко, интересно говорить и писать. Потому что добрые люди очень разные и интересные. А плохие - все одинаковые и малоинтересные. А что по этому поводу думаешь ты? Что теб...
Обществознание
Академик Д.С.Лихачёв говорил, что о добрых людях очень легко, интересно говорить и писать. Потому что добрые люди очень разные и интересные. А плохие - все одинаковые и малоинтересные. А что по этому поводу думаешь ты? Что тебе подсказывает твой личный опыт? Объясни на конкретных примерах. Сочинение-размышление. Спасибо вам зарание за отзывчивость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это академик Лихачев полемизировал со Львом Толстым. Лев Толстой начал свой роман "Анна Каренина" с утверждения противоположного смысла: "Все счастливые семьи похожи друг-на друга и каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". И это скорее всего так. Вся мировая литература - это рассказы о людях в поисках счастья. В лучшем случае, счастье герои находят в конце повествования. Народные сказки - это рассказ о пережитых героем трудностях в борьбе со злом. И только в конце сказки можно найти утверждение: "... и жили они долго и счастливо". Но это - конец рассказа. Большая часть литературы - это рассказы о борьбе добра со злом. Без зла - рассказа не получается. Если зло побеждено: "... тут и сказке конец." Я полагаю, что рассказ о людях - это рассказ о действиях людей. Действие как правило состоит в борьбе добра со злом. Еще можно припомнить Булгакова. В романе "Мастер и Маргарита", автор устами своего героя утверждает: "Все люди добрые". И в этом плане - академик Лихачев безусловно прав. О плохих людях писать невозможно, потому что без хороших людей история не будет развиваться.
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