Акцентувати увагу – Мотивувати своє рішення – Намагатися бути справедливим – Орієнтуватися в ситуації – Переконувати колектив – Апелювати до комісії – Поши рювати досвід – Реалізувати плани – Розглядати пи...
Разное
Акцентувати увагу – Мотивувати своє рішення – Намагатися бути справедливим – Орієнтуватися в ситуації – Переконувати колектив – Апелювати до комісії – Поши рювати досвід – Реалізувати плани – Розглядати питання – Шанувати людей – Приймати програму – Встановлювати виробничі зв’язки –
Ответ(ы):
Гость:
Бути собою і відстоювати своє рішення
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