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Аке арманы абайдын сози,абиштин максаты
Аке арманы абайдын сози,абиштин максаты
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Иа иа иа жаксы корем
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