Ахондроплазия имеется у отца будущего ребенка, мать фенотипически нормальна. как??ва вероятность рождения больного, если известно, что обе бабушки планируемого малыша имели нормальный скелет

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Ахондроплазия имеется у отца будущего ребенка, мать фенотипически нормальна. как??ва вероятность рождения больного, если известно, что обе бабушки планируемого малыша имели нормальный скелет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность минимальна в случае рождения девочки так как женщины не являются переносчиком болезни но мальчик тоже вряд ли родиться больным ьэ
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