Акинфий, Бониват и Власий пошли на охоту. Один из них подстрелил утку, а двое други?? промахнулись. Когда охотников спросили, кто из них подстрелил утку, каждый из них дал свой ответ. Акинфий сказал: «Утку подстрелил я». Бонива...
Математика
Акинфий, Бониват и Власий пошли на охоту. Один из них подстрелил утку, а двое други?? промахнулись. Когда охотников спросили, кто из них подстрелил утку, каждый из них дал свой ответ. Акинфий сказал: «Утку подстрелил я». Бониват добавил: «Я промахнулся». А Власий, который всегда говорил только правду, промолвил: «Один из них сказал правду, а второй солгал». Кто же подстрелил утку?
Ответ(ы):
Гость:
Эта задача логическа. Если Власий сказал....,что написано,это значит,что утку подстрелил точно не он,но всеже не факт. Скорее всего подстрелил утку Бониват,потому, что как это бывает всегда в задачах, кто-то соврет.
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