Акинфий, Бониват и Власий пошли на охоту. Один из них подстрелил утку, а двое други?? промахнулись. Когда охотников спросили, кто из них подстрелил утку, каждый из них дал свой ответ. Акинфий сказал: «Утку подстрелил я». Бонива...

Математика

Акинфий, Бониват и Власий пошли на охоту. Один из них подстрелил утку, а двое други?? промахнулись. Когда охотников спросили, кто из них подстрелил утку, каждый из них дал свой ответ. Акинфий сказал: «Утку подстрелил я». Бониват добавил: «Я промахнулся». А Власий, который всегда говорил только правду, промолвил: «Один из них сказал правду, а второй солгал». Кто же подстрелил утку?

Автор: Гость