Аккумулятор в течение 25 часов может давать ток силой 2 ампер какой электрический заряд может накопить этот аккумулятор

Физика
Аккумулятор в течение 25 часов может давать ток силой 2 ампер какой электрический заряд может накопить этот аккумулятор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ампера в час,2 умножить на 25 будет 50 амперчасов.
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