Аккумулятор в течение 25 часов может давать ток силой 2 ампер какой электрический заряд может накопить этот аккумулятор

Физика

Аккумулятор в течение 25 часов может давать ток силой 2 ампер какой электрический заряд может накопить этот аккумулятор

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