Акт який має вищу юридичну чинність,- це: а)принцип закону; б)ознака закону; г)завд??ння закону; Який з вариантив видповиди правельний?
Право
Акт який має вищу юридичну чинність,- це: а)принцип закону; б)ознака закону; г)завд??ння закону; Який з вариантив видповиди правельний?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ytf так и пиши пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
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